شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 3 ..باسل الخياط يخدع يسرا بمرضها ويخفى زواجه منها عن أروى جودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث جديدة شهدتها الحلقة 3 من مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا، المذاع على قناة cbc، حيث تم تأكيد زواج يسرا - مريم من باسل الخياط - يوسف، وحينما سألته أروى جودة - فريدة، عن طبيعة العلاقة التى تربطه بها أكد لها أنها صديقته المقربة والطبيب الخاص بها لأنها تعانى من ورم خبيث، ويحاول الوقوف بجوارها فى أيامها الأخيرة.

ويحاول باسل الخياط - يوسف إخفاء زواجه من يسرا - مريم لزوجته الجديدة أروى جودة - فريدة، وفى مكالمة هاتفية بين باسل والطبيب المعالج ليسرا تبين أن هناك اتفاقا بينهما لوهم يسرا - مريم بأنها مريضة وتعانى من ورم خبيث، ويخدعها.

ومن ناحية أخرى، نجحت جميلة عوض - تمارا - فى ابتزاز صديقتها نانسى وتورطها بالفيديو التى هددتها به وهى تغير ملابسها ووهمتها بإنها تقابلها فى إحدى الشقق ونصبت لها فخاً ووجدت نانسي خطيبها مع صديق تمارا - جميلة عوض وفسخ خطبته منها.

مسلسل "حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعى وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.