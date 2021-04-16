شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث "وكل ما نفترق" تزداد إثارة.. وريهام حجاج تحمل مفاجآت فى حقيبتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد حلقات مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج إثارة وغموضًا، مع عرض حلقات العمل يومًا بعد يوم، ويبدو أن النجمة ريهام حجاج تحمل العديد من المفاجآت للمشاهدين في حقيبتها لم تكشف عنها بعد، لكن مع كل حلقة تكشف ريهام عن جانب جديد من جوانب شخصيتها، فهى الزوجة الرومانسية فى أول حلقة، والمضطربة نفسيا –الشخصية الثانية التى تؤديها داخل دراما الأحداث – كما أنها تلك المرأة الكاذبة التي استطاعت الكذب على زوجها طيلة هذه السنوات بعد أن زرعها – فتحى – داخل أسرة غنية من أجل سر لم يكشف عنه حتى الآن.

مسلسل وكل ما نفترق

واقتحمت ريهام حجاج منطقة وعرة فى أحدث مسلسلاتها "وكل ما نفترق"، إذ ظهرت فى أولى حلقات العمل بشخصيتين مختلفتين، تختلف كل منهما عن الأخرى فى التفاصيل والأبعاد، وهو أمر يتطلب ممثل ذات إمكانيات كبيرة تؤهله للعب شخصيتين ويمكنه أن يقنع المشاهد أن كل منهما شخصية قائمة بذاتها. وهى أولى المفاجآت التى تقدمها ريهام فى موسم رمضان 2021 من خلال مسلسل "وكل ما نفترق" الذى تراهن عليه ريهام بعد نجاح آخر مسلسلاتها "لما كنا صغيرين" الموسم الماضى.

وبدأت أحداث الحلقة 3 من مسلسل وكل ما نفترق – للنجمة ريهام حجاج ، بلجوء – جوهرى - محمد الشرنوبى إلى نعمت - سلوى خطاب - من أجل تهريب قمر – ريهام حجاج – من المستشفى وتوافق شرط أن يكون وكيلها في كتب كتابها. تدخل ممرضة إلى غرقة قمر وتتفق معها أن تختبئ في عربة القمامة الموجودة في المستشفى.

مسلسل وكل ما نفترق

في نفس الوقت تتخفى أيتن عامر في شخصية طبيبة منتدبة من وزارة الداخلية من أجل الدخول لغرفة – قمر- ريهام حجاج والتخلص منها بحجة الكشف عليها ونقلها للسجن، وبمجرد دخولها لغرفتها تقف – قمر – أمام نافذة الغرفة تتأهب للقفز وبالفعل تقفز من النافذة لتهبط على عربة القمامة التي تقف أمام المستشفى لتهريبها، وتهرب بنجاح.

تلتقى – قمر - ريهام حجاج بجوهرى - محمد الشرنوبى - بعد هروبها مباشرة والذى يقابلها حاملا وردة حمراء في يده وتقص عليه كواليس محاولة تخلص زوجها أحمد فهمى منها، وتتساءل لماذا تركها فتحى – تلك الشخصية التي لم يشكف عن هويتها المخرج حتى الآن – تموت وتُخطَف ابنتها فريدة رغم أنه من زرعها بين أسرة زوجها أحمد فهمى.

تذهب – قمر – ريهام حجاج إلى – نعمت – سلوى خطاب لتقيم عندها، وخلال نومها تحلم بكابوس تسقط فيه من هضبة عالية في الصحراء وحولها العديد من الملثمين الذين يحاولون دفعها من أعلى.

تتوقع – قمر – ريهام حجاج أن يكون - فتحي – هو من قام باختطاف ابنتها فريدة وتحاول أن تتوصل إليه ، وفى نفس الوقت تلجأ – أيتن عامر – إلى عشماوى – محمد جمعة – من أجل فبركة فيديو للطفلة فريدة وهى مخطوفة وتصوب عليها النيران غارقة في دمائها لتنشره على السوشيال ميديا من أجل الانتقام من قمر.

تتوصل – نعمت – سلوى خطاب إلى هوية - فتحي الدسوقى- وتخبر قمر – ريهام حجاج – بأن اسمه الحقيقى هارون الجبالى وليس فتحى، لكن – قمر – لا تهتم باسمه بقدر ما تريد معرفة مكانه، فتخبرها – نعمت – بأنه مقيم بإحدى قرى الصعيد. تسرع – قمر – ريهام حجاج متوجهة إلى الصعيد من أجل التوصل إلى ابنتها لكن جوهرى – محمد شرنوبى – يحاول منعها خوفا على حياتها.

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.