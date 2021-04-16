شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 3.. تفجير فى بغداد وسقوط أحمد عز مغشيا عليه ووفاة زميله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إثارة كبيرة انتهت بها أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل هجمة مرتدة للنجمين أحمد عز وهند صبرى، المذاع الساعة 11 مساء على قناة DMC، وشهدت الحلقة تفجيرا فى بغداد أثناء اجتماع ما بين أحمد عز "سيف العربى" وصديقه "أشرف" محمد عز، حيث كانا يرا من بعيد صديقهما "أسامة" أمير صلاح الدين، إلا أنهما وأثناء حديثهما حصل انفجار مباغت.

ثم تطور الأمر إلى تفجير جديد من جانب شخص يعرفه أحمد عز، حيث كان يعمل مع والده، ورغم محاولته إقناعه فى عدم تفجير نفسه بحجة انتقامه لوالده إلا أنه فشل وأصر على ذلك، ليتم تفجير المكان تماما، بجانب ظهور "أشرف" محمد عز وهو يقفزا على الشخص الذى قام بتفجير نفسه فى محاولة لإبطال الانفجار.



أحمد عز فى الحلقة الثالثة من هجمة مرتدة

كما انتهت الحلقة وسط تأكيد بوفاة "أسامة"، أمير صلاح الدين جراء التفجير، بالإضافة إلى سقوط أحمد عز مغشيا عليه.



أحمد عز بشخصية سيف العربى

كانت قد شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل هجمة مرتدة، إثارة كبيرة وذلك بعدما تم الكشف للمرة الأولى عن عمل هند صبرى "دينا" مع المخابرات المصرية، وذلك بعدما شهدت الحلقة مقابلتها للضابط المصرى في أوروبا "نور محمود"، وتلقت تعليمات جديدة منه، أهمها ضرورة قطع علاقتها بزميلها السابق في العمل "باسل".



تفجير بالحلقة الثالثة من هجمة مرتدة

كما حملت الأحداث تشويق أكبر بعدما شهدت ذهاب أحمد عز لمقابلة شخص طلب منه معلومات مهمة من داخل سجن فى العراق وصورا مقابل أموال كبيرة، وهو ما رفضه الشخص فى البداية إلا أنه وافق مع إغراء عز فى النهاية.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.