شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 3 .. منى زكى تصر على تنفيذ مخططها وتتغلب على خوفها من الكلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، والذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بخروج "هنا" منى زكى من قسم الشرطة في أمريكا، وبعد خروجها قامت بتسجيل رسالة صوتية وإرسالها لزوجها "حازم" محمد ممدوح وأخبرته خلالها بأنها بصحة جيدة هي والطفل ولكنها متضايقة منه بعد تهديده لها بالطلاق، وبعد ذلك حذفت التسجيل الصوتى وقامت بإرسال تسجيل آخر لشقيقتها وطلبت منها أن تخبر والدتها وزوجها بأنه ستظل في أمريكا حتى إنجاب طفلهما ثم تعود إلى مصر بعد ذلك.

وذهبت "هنا" منى زكى إلى المنطقة السكنية التي كانت ستقطن بها في الحلقة الأولى من المسلسل، وقامت بتأجير غرفة مقابل 600 دولار من إحدى الفتيات وشاركتها في مسكنها، ومن المعروف أن "هنا" تخاف من الكلاب والظلام، ولكن دخل كلب عليها في غرفتها ونام بجوارها وسيطرت على خوفها منه.

فيما تلقى "حازم" محمد ممدوح تهديدا من أحد الرجال الذين يعملون مع "بدر" سيد رجب، بأن يرحل عن الأرض وإزالة مشروع "المنحل" الخاص به، وأعطاه فرصة يومين، وحاول "حازم"، أن يتواصل مع "بدر" في محاولة للتفاهم ولكن منعه هذا الرجل مما نشب بينهما بعض الخلافات وأضطر إلى مغادرة المكان دون مقابلة "بدر".

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان! وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 3



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 3



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 3



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 3



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 3