شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 3 .. محمد إمام ينقذ الشيمى من سطو مسلح على محل الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، المذاع على قناة الحياة فى الساعة العاشرة والربع مساء، عن تعرض "الشيمى" محمد رياض لسطو مسلح على محل الذهب الخاص به، وذلك بعد عودته من إتمام صفقة ذهب من أحد التجار، والتى كانت بمقدار 300 ألف جنيه، وعند توجه للمحل الخاص به بصحبه ابنه ومدير أعماله حجاج عبد العظيم، كان "كرم" محمد إمام يجلس على شباك الشقة التى يسكن فيها.

وبعد أن دخل المحل كلا من "الشيمى" محمد رياض وابنه ومدير أعماله، إذ ببعض اللصوص الملثمون يلحقون بهم ويدخلوا وراءهم المحل ورأى "كرم" ذلك فتوجه على الفور للمحل، وقبل أن يصل، هددوهم اللصوص بالقتل إن لم يفتحوا لهم الخزنة، وقاموا بضرب ابن "الشيمى" فوق رأسه، وكذلك مدير أعماله حتى وصل "كرم" محمد إمام وضربهم ضربا مبرحا حتى فروا هاربين، ولكن قبل فرارهم أطلقوا النار على "الشيمى" محمد رياض وأصيب فى ذراعه ونقلوه على الفور إلى المستشفى.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.