شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع عن تصدر "القاهرة كابول" التريند: أتمنى رسالة المسلسل توصل للمشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة حنان مطاوع عن فرحها بعد تصدر مسلسل "القاهرة كابول"، مع الفنان الكبير نبيل الحلفاوى والفنانة شيرين، تريند تويتر، وعلقت حنان مطاوع: "سعيد جدا بالمسلسل وأخذ وقت طويل جدا عشان يطلع بالشكل ده.. ودورى "منال بنت عم حسن" وعندها حتة شقية بالرغم أنها تبث رسالة وقضية بخفة دم زى كل المصريات وأثبت أنى بنمثل الدور بكل جدارة".

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها "التاسعة"، المذاع على قناة الأولى المصرية: "سعيدة جدا بالمسلسل وبعشق الدور.. والمسلسل من إخراج حسام على.. ويارب يبقى وجبة جميلة للمشاهدين.. وكمان المسلسل يرمى إسقاطات ومعانى كتير وأتنمى الرسالة توصل.. وكتابة رائعة لحسام كمال.. وأتمنى المعنى يوصل للمشاهدين".

وكانت حنان مطاوع، قالت إن مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

وأشارت، إلى أن التركيبة بين الفنانين والفنانات المشاركين فى العمل تركيبة مشرفة وتبعث على الحماس للمشاركة فى العمل، وأنهم أصدقائها ولكنها كانت المرة الأولى التى تشارك فيها العمل مع الفنان خالد الصاوي، مؤكدة أن المسلسل عملا متكاملا.

وعن رجوع الإعلامية شافكى المنيرى التليفزيون المصر، قالت: "مبسوطة جدا معاكى النهاردة ومعاكى التليفزيون نور".