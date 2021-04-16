شكرا لقرائتكم خبر عن هدف مذهل وأداء رائع.. كافانى يحصد لقب رجل مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النجم الأوروجوايانى إدينسون كافانى، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزى، بلقب أفضل لاعب فى مباراة الشياطين الحمر أمام غرناطة الإسبانى، فى إياب مباريات دور الثمانية لبطولة الدورى الأوروبى "يوروباليج"، بعد قيادته للفريق الفرنسى للتأهل للمربع الذهبى للبطولة.



كافانى

وقال الحساب الرسمى لنادى مانشستر يونايتد، عبر تويتر: "هدف مذهل وأداء رائع استحق عليهما لقب رجل المباراة".





وتأهل مانشستر يونايتد الإنجليزى، إلى نصف نهائى الدورى الأوروبى، بعدما كرر فوزه على ضيفه فريق غرناطة الإسبانى بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "أولد ترافورد"، فى إياب دور ربع نهائى يوروباليج.

وكان اليونايتد، حسم لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين الأسبوع الماضى فى إسبانيا بثنائية سجلها ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز، ليعد المرشح الأكبر لبلوغ دور نصف نهائى المسابقة.

وسجل النجم الأوروجوايانى إدينسون كافانى هدف مانشستر يونايتد الأول فى شباك غرناطة، بعد مرور 6 دقائق فقط على بداية المباراة، بعد تلقيه تمريرة بالرأس من النجم الفرنسى بول بوجبا، قابلها بتسديدة على الطاير على يسار حارس الفريق الإسبانى.

ووصل كافانى بهدفه فى شباك فريق غرناطة إلى الهدف 50 على مستوى المسابقات الأوروبية مع جميع الأندية التى أرتدى قمصانها خلال 87 مباراة، وهو أول أهدافه الأوروبية منذ هدفه فى مرمى جالاتا سراى التركى، فى 2019 عندما كان ضمن صفوف فريقه السابق باريس سان جيرمان.

وأصبح ادينسون كافانى رابع لاعب من أمريكا الجنوبية يصل إلى تسجيل 50 هدفا فى المسابقات الأوروبية، بعد كل من ليونيل ميسى وسيرجيو أجويرو وألفريدو دى ستيفانو.

وفى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثانى سجل خيسوس فاييخو مدافع غرناطة، ثانى أهداف مانشستر يونايتد بالخطأ فى مرماه.