شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3 .. ظهور الراحلة أحلام الجريتلى فى مشهد مؤثر لقتل أحمد رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الراحلة أحلام الجريتلى فى مشهد مؤثر، بأحداث الحلقة الثالثة من مسلسل القاهرة كابول، حيث تقدم الراحلة شخصية خيرات السيدة التى تجلس أمام التليفزيون لتتابع أحداث مقتل المخرج خالد أحمد رزق وتداعيات مقتله عبر التليفزيون.

كانت قد بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "القاهرة كابول" بأحداث متلاحقة، ويتولى طارق لطفى الخلافة عن طريق البيعة من مجلس شورى جماعته، ويتخلص طارق لطفى من معارض له ويقتله ويسير فى جنازته ليترحم عليه.

ويجتمع خالد الصاوى، برئيسه ويتناقش معه عن فكر الجماعات الإسلامية، ثم يذهب لحضور جنازة صديقه المخرج خالد "أحمد رزق" ويظهر طارق كساب فتحى عبد الوهاب فى برنامجه، معلقا على مقتل أحمد رزق ويحاول استضافة زوجته لكنها ترفض.

"القاهرة كابول" بطولة طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، إسراء رخا، كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.