شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 3 .. المخابرات المصرية تعلم بوجود مؤامرة ضد المنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل الإثارة فى الحلقة الثالثة من أحداث مسلسل هجمة مرتدة، المذاع على شاشة قناة dmc، وشهدت الحلقة تطورات عديدة بأحداثها، وذلك بعدما تطور الأمر إلى معرفة المخابرات المصرية إلى إمكانية حدوث أمر جلل فى العراق الفترة القادمة، بالإضافة لترتيب لحاجة كبيرة ضد المنطقة برمتها فى الآونة المقبلة، وذلك أثناء جلسة هشام سليم ونضال الشافعى بجانب ندى موسى.

وقال "رفعت المسيرى" - هشام سليم ، رداً على ترتيب أمر ضد المنطقة بقوله: "ده الطبيعى اللعبة ما بتتغيرش لكن اللعيبة هى اللى بتتغير"، مضيفا أن اللى زرع الإرهاب فى أفغانستان فى ثمانينات القرن الماضى لن تكفيه العراق فحسب.



نضال الشافعى كما أكد أن موت القيادى الإرهابى "الزرقاوى" بالعراق سيؤثر على المنطقة برمتها مع تولى "أبو أيوب المصرى" المهمة، وبالتالى بات عليهم معرفة من هو "أبو أيوب المصرى".



مسلسل هجمة مرتدة حلقة 3 وكانت بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "هجمة مرتدة" بإثارة كبيرة ضمن أحداثها، وذلك بعدما اكتشف أحمد عز "سيف العربى" مراقبته من جانب أشخاص، وهو ما دفعه للاتصال بوالده في القاهرة، حيث رد عليه شقيقه خالد أنور، كما شهدت الحلقة ظهور صلاح عبد الله وماجدة زكى للمرة الأولى، ويلعب الثنائى دور والديه، وبدت المكالمة في البداية على أنها مكالمة عادية أبلغ فيها عز والده بأنه سيرسل له أموالا وأن عليه أن يرسل له مع نفس الشخص جبنة رومى وقفازات الملاكمة من دولابه لرغبته فى ممارسة الرياضة من جديد.



مسلسل هجمة مرتدة حلقة 3



مسلسل هجمة مرتدة حلقة 3

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع فى الـ 11 مساء على شاشة dmc.