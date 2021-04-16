شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى مشيدا بـ"دياب" فى نسل الأغراب: مبسوط بيك جدا وتستاهل مكانه كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد سامى، مخرج ومؤلف مسلسل "نسل الأغراب"، بالفنان محمد دياب، وأداءه المميز خلال أحداث المسلسل، الذى يعرض حاليا ضمن موسم رمضان الدرامى، مؤكدا أنه ممثل موهوب ومحترف ومحترم ومركز وكل حاجة حلوة بالنسبة لأى مخرج.



محمد سامى ودياب

ونشر سامى، صورة مع دياب من كواليس تصوير المسلسل، صحبها بتعليق: "مبسوط بيك جدا يا دياب، من أول التحضير وفى التصوير، موهوب ومحترف ومحترم ومركز وكل حاجة حلوة بالنسبة لأى مخرج، تستاهل مكانة كبيرة يا ديبو، يا على بيه يا غريب".





فيما رد عليه دياب، من خلال التعليقات، قائلا: "والله العظيم أنا اللى مش عارف أشكرك ازاى يا أستاذ يا عظيم على إبداعك ومجهودك معايا عشان أطلع بالشكل ده، وهفضل أشكرك وأقولك إنى بجد محظوظ إنى كنت جزء من نسل الأغراب وإنى اشتغلت مع مخرج عظيم زيك، بحبك جداً جداً ويارب دايماً ناجح ومكسر الدنيا".





ويعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.