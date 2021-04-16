شكرا لقرائتكم خبر عن وكل ما نفترق الحلقة 3 .. هروب ريهام حجاج من المستشفى وتبدأ رحلة البحث عن ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 3 من مسلسل "وكل ما نفترق" – للنجمة ريهام حجاج، بلجوء – جوهرى - محمد الشرنوبى إلى نعمت - سلوى خطاب - من أجل تهريب قمر – ريهام حجاج – من المستشفى وتوافق شرط أن يكون وكيلها في كتب كتابها. تدخل ممرضة إلى غرقة قمر وتتفق معها أن تختبئ في عربة القمامة الموجودة خارج المستشفى.

في نفس الوقت تتخفى أيتن عامر في شخصية طبيبة منتدبة من وزارة الداخلية من أجل الدخول لغرفة – قمر- ريهام حجاج والتخلص منها بحجة الكشف عليها ونقلها للسجن، وبمجرد دخولها لغرفتها تقف – قمر – أمام نافذة الغرفة تتأهب للقفز وبالفعل تقفز من النافذة لتهبط على عربة القمامة التي تقف أمام المستشفى لتهريبها، وتهرب بنجاح.

تلتقى – قمر - ريهام حجاج بجوهرى - محمد الشرنوبى - بعد هروبها مباشرة والذى يقابلها حاملا وردة حمراء في يده وتقص عليه كواليس محاولة تخلص زوجها أحمد فهمى منها، وتتساءل لماذا تركها فتحى – تلك الشخصية التي لم يشكف عن هويتها المخرج حتى الآن – تموت وتُخطَف ابنتها فريدة رغم أنه من زرعها بين أسرة زوجها أحمد فهمى.

تذهب – قمر – ريهام حجاج إلى – نعمت – سلوى خطاب لتقيم عندها، وخلال نومها تحلم بكابوس تسقط فيه من هضبة عالية في الصحراء وحولها العديد من الملثمين الذين يحاولون دفعها من أعلى.

تتوقع – قمر – ريهام حجاج أن يكون - فتحي – هو من قام باختطاف ابنتها فريدة وتحاول أن تتوصل إليه، وفى نفس الوقت تلجأ – أيتن عامر – إلى عشماوى – محمد جمعة – من أجل فبركة فيديو للطفلة فريدة وهى مخطوفة وتصوب عليها النيران غارقة في دمائها لتنشره على السوشيال ميديا من أجل الانتقام من قمر.

تتوصل – نعمت – سلوى خطاب إلى هوية - فتحي الدسوقى- وتخبر قمر – ريهام حجاج – بأن اسمه الحقيقى هارون الجبالى وليس فتحى، لكن – قمر – لا تهتم باسمه بقدر ما تريد معرفة مكانه، فتخبرها – نعمت – بأنه مقيم بإحدى قرى الصعيد. تسرع – قمر – ريهام حجاج متوجهة إلى الصعيد من أجل التوصل إلى ابنتها لكن جوهرى – محمد شرنوبى – يحاول منعها خوفا على حياتها.

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.