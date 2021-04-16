أيمن بهجت قمر يطلب الدعاء في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طالب المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء له بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب أيمن، عبر حسابه على تويتر: "‏عيد ميلادي النهاردة.. دعوة حلوة كدة للعبد لله، وتبقى اتعشت".

وتولى أيمن بهجت قمر، كتابة ‏تتر مسلسل "كله بالحب" للفنانة يارا، وهو من ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: أحمد عادل.

جدير بالذكر أن، أيمن بهجت قمر من مواليد ١٥ أبريل عام ١٩٧٤، وهو ابن الكاتب المسرحي الكبير بهجت قمر، وقام أيمن بتأليف العديد من الأشعار لأبرز المطربين في مصر والعالم العربي، وله تجارب في كتابة السيناريو، ولديه رصيد من أغاني الأفلام وتترات المسلسلات.