شاهد: محمد حماقي يطرح دعاء رمضان 2021 "ياللى عالم بينا"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 01:34 صباحاً - انضم النجم محمد حماقي لنجوم "الأدعية الدينية" وطرح كليب دعائه الجديد "ياللى عالم بينا"، عبر قناته على يوتيوب وحساباته على منصات السوشيال ميديا، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

دعاء "ياللي عالم بينا" من كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد إبراهيم وتقول كلمات الدعاء:

يا ربى ياللى عالم بينا.. من المحنة دى عدينا

يا رب وثبتنا وقوينا.. آمين يا ربى نجينا

يا رب وهوّن ع اللى ضاق حاله

وع اللى الدنيا دى بترمى حمولها عليه

يا رب استر.. يا رب الطف.. دعا من قلبنا قلناه.

وطرح نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر دعاء ديني جديد تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك يحمل عنوان "يا رب يا رحمن"، من كلمات الشاعر محمد الجبالي، وألحان حنين علي، وتقول كلمات الدعاء:

أدعوك يا ربي

يا خالق الأكوان

اهدينا .. قوينا م الشر نجينا

يا رب يا رحمن

يا حنان يا منان يا رب

يا واحد عاملنا بالإحسان

مهما حصل منى

من غفلة أو عصيان

فرحمتك أوسع

و أملنا ف الغفران

يا رب يا رحمن يا حنان

يا منان يا رب يا واحد

عاملنا بالإحسان.

وسبق أن طرحت المطربة الشابة آية عبد الله دعاء دينيا بمناسبة حلول شهر رمضان، يحمل اسم "جاء بهلاله"، من كلمات حسان الرفاعى وألحان كريم فتحى وتوزيع إسلام الحسن.

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