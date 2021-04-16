شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 3.. هند صبرى تعمل مع المخابرات المصرية وتتلقى تعليمات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبري ويذاع الساعة 11 مساء على قناة DMC، فى الوصول إلى ذروتها مع تسارع وتيرة الأحداث، وذلك بعدما تم الكشف للمرة الأولى عن عمل هند صبرى "دينا" مع المخابرات المصرية، وذلك بعدما شهدت الحلقة مقابلتها للضابط المصرى في أوروبا "نور محمود"، وتلقت تعليمات جديدة منه، أهمها ضرورة قطع علاقتها بزميلها السابق في العمل "باسل".



هند صبرى ونور محمود

كما حملت الأحداث إثارة أكبر بعدما شهدت ذهاب أحمد عز لمقابلة شخص طلب منه معلومات مهمة من داخل سجن فى العراق وصورا مقابل أموال كبيرة، وهو ما رفضه الشخص فى البداية إلا أنه وافق مع إغراء عز فى النهاية.



احمد عز بلوك مختلف فى هجمة مرتدة

وكانت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "هجمة مرتدة" بدأت بإثارة كبيرة ضمن أحداثها، وذلك بعدما اكتشف أحمد عز "سيف العربى" مراقبته من جانب أشخاص، وهو ما دفعه للاتصال بوالده في القاهرة، حيث رد عليه شقيقه خالد أنور، كما شهدت الحلقة ظهور صلاح عبد الله وماجدة زكى للمرة الأولى، ويلعب الثنائى دور والديه، وبدت المكالمة في البداية أنها مكالمة عادية أبلغ فيها عز والده بأنه سيرسل له أموالا وأن عليه أن يرسل له مع نفس الشخص جبنة رومى وقفازات الملاكمة من دولابه لرغبته فى ممارسة الرياضة من جديد.

وما أن انتهت المكالمة حتى انتهى الأمر إلى خناقة ما بين ماجدة زكى وصلاح عبد الله بسبب عدم إيقاظها لسماع صوت ابنها، وما أن هدأها حتى كشفت أحداث الحلقة عن عمل والد سيف العربى "أحمد عز" مع المخابرات المصرية، وذلك بعدما أبلغ رسالة ابنه للضابط رفعت المسيرى بحجة نزوله لصلاة الفجر.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.