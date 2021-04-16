شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد عن تصدر أغنية "الاختيار 2" تويتر: غنيتها 3 مرات عشان أوصل لأعلى إحساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان أحمد سعد، على تصدر أغنية تتر مسلسل الاختيار 2 قائلا: "قبل نزول الأغنية كان إحساسى الأول أن أنا بغنيها وبشارك فى عمل قومى وتاريخ إحنا عايشينه دلوقتى، كان موضوع صعب ومش بغنى لأبطال مؤلفة ولكن دى ناس ضحت بحياتها من أجل البلد وقصص حقيقية".

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكى المنيرى، عبر برنامجها "التاسعة"، المذاع على قناة الأولى المصرية: "أنا فرد من الناس.. اللى ضحوا الضباط عشانا ومن أجل الحفاظ على الدولة من الجماعات الإهابية.. ودخلت غنيت الغنوة وسمعتها، وبعد كده طلبت أنى أغنيها مرة واتنين و3 مرات عشان أوصلها للدرجة اللى أكون حاسس بكل الشهداء وأهاليهم وأوصل لأننى أكون بغنى بصوتهم".

وأضاف: "فعلا لما غمضت غينى وغنيت الأغنية حسيت بما بادر به الشهداء من أجل الحفاظ على الدولة، وخلتها توصل للناس.. وعشان كده الأغنية الناس حبتها.. والحمد لله".

واختتم حديثه بمباركته للإعلامية شافكى المنيرى على رجوعها للتليفزيون المصرى من جديد.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.