شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 .. يوسف وزكريا ومبروك يدخلون اعتصام رابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2"، الذى يتم عرضه حصرياً على قناة ON، ذهاب يوسف الرفاعى – أحمد مكي - إلى اعتصام رابعة العدوية، حيث دخل بكارنيه تدريب مصارعة رومانى، وبعد ذلك نكتشف أنه داخل من أجل مساعدة أم إحسان في الخروج من الاعتصام، حيث تم ضربها واحتجازها داخل الاعتصام، ليصطحبها معه من أجل الخروج من المكان.

يسمع يوسف وهو خارج صوتا ينادى عليه باسمه "يا يوسف يا رفاعى"، ويجده طارق صديقه أيام المدرسة "مصطفى أبو سريع"، وينصحه يوسف بالابتعاد عن الاعتصام ولكنه يصمم على موقعه بدعم الاعتصام حتى يعود مرسى، وتكشف الأحداث عن تكليف زكريا "كريم عبد العزيز" ومبروك "إياد نصار"، شخصا يعمل في مطعم كشرى يدخل باستمرار الاعتصام لإيصال الطعام هناك ويمدهم بالمعلومات.

وتكشف الحلقة أيضاً عن وجود بعض الضباط المستمرين في الخدمة وينتمنون إلى الجماعة، حيث يعقدون اجتماعاً داخل المسجد وسط رغبة منه في المشاركة باعتصام رابعة، ويستأذن زكريا من اللواء "رياض الخولى" الدخول لاعتصام رابعة للاطلاع على ما يحدث بداخله وهو ما فعله باصطحاب مبروك متخفيين ودخلا الاعتصام.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.