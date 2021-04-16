شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 3 .. يحيى الفخرانى يبحث عن ابنه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل نجيب زاهي زركش، قيام يحيى الفخراني "نجيب زاهي زركش" بالبحث عن ابنه، حيث أخبرته زوجته "شفيقة" هالة فاخر قبل وفاتها أن لديها 3 أبناء منهم واحد هو ابن نجيب نفسه ولكنها لم تخبره، وأن أولادها الثلاثة يعملون في المول الذي يمتلكه نجيب زاهي زركش.

وقام نجيب باصطحاب محمد محمود، "طريف" والذى يعمل خادم فى قصر زركش لأنه يعلم من هم الثلاثة أبناء، وذلك ليساعده في معرفة ابنه من بينهم، وشهدت الحلقة قيام نجيب بعمل انترفيوهات للثلاثة ليحاول استنباط من هو ابنه من بينهم.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

ويعود يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018.