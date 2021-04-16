شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 3 .. والد أحمد عز يبلغ رسالته المشفرة للمخابرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "هجمة مرتدة" بإثارة كبيرة ضمن أحداثها، وذلك بعدما اكتشف أحمد عز "سيف العربى" مراقبته من جانب أشخاص، وهو ما دفعه للاتصال بوالده في القاهرة، حيث رد عليه شقيقه خالد أنور، كما شهدت الحلقة ظهور صلاح عبد الله وماجدة زكى للمرة الأولى، ويلعب الثنائى دور والديه، وبدت المكالمة في البداية على أنها مكالمة عادية أبلغ فيها عز والده بأنه سيرسل له أموالا وأن عليه أن يرسل له مع نفس الشخص جبنة رومى وقفازات الملاكمة من دولابه لرغبته فى ممارسة الرياضة من جديد.



احمد عز

وما أن انتهت المكالمة حتى انتهى الأمر إلى خناقة ما بين ماجدة زكى وصلاح عبد الله بسبب عدم إيقاظها لسماع صوت ابنها، وما أن هدأها حتى كشفت أحداث الحلقة عن عمل والد سيف العربى "أحمد عز" مع المخابرات المصرية، وذلك بعدما أبلغ رسالة ابنه للضابط رفعت المسيرى بحجة نزوله لصلاة الفجر.



هشام سليم وصلاح عبد الله

كما شهدت الحلقة مراقبة هند صبرى أثناء سيرها فى الشارع، من جانب أحد الأشخاص الذى ظل ملازماً لها، كما بدت أنها على علم بذلك.



هند صبرى بـ هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.