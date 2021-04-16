شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل اللى مالوش كبير الحلقة 3 .. "غزل" تطلب من الخديوى قتل زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بجلوس "غزل"، ياسمين عبد العزيز على الأرض وهى منهارة من البكاء، بعد ضرب زوجها "عابد" خالد الصاوى لها، وتهدأ بعدها وتقف أمام المرآة وتنظر لنفسها وتجد بوجهها كدمات ودماء وتتذكر كلام "عابد" حين قال لها: "هعذبك لحد ما تموتى"، فتأخذ المقص وتدخل لغرفته وهو نائم وتوجه المقص نحوه فيفتح عينه، ويقول لها "عاوزه تقتلنى" لترد عليه: "أنا بكرهك طلقنى وأخلص منى" ليقول لها: "للأسف بحبك ومش هقدر أسيبك لحد تانى عاوزة تموتى عابد تيمور مش هتقدرى لأنك جبانة ولازم تفكرى في موتة تليق بعابد مش بمقص".

وتهرب "غزل" من زوجها "عابد"، وتلجأ لشقيقها وعائلتها وتتشاجر معهم وتصاب بانهيار عصبى وتضرب شقيقها "عماد" أحمد الرافعى لأنه لا يريد لها أن تترك "عابد".

وخلال الأحدث يذهب "الخديوى" أحمد العوضى، ويتحدث مع الأشخاص اللذين خطفوا شقيقه "مالك" محمود ياسين جونيور، وبعد ذلك يتحدث مع شقيقه ويقنعه أن يستكمل تعليمه.

ثم يذهب "عابد" لزوجته "غزل" ويتوسل لها أن تعود معه وتسامحه لأنه يحبها ويعرضها على دكتور نفسى ثم يتجسس على هاتفها ويضربها، وبعد ذلك تذهب غزل للخديوى وتطلب منه أن يقتل زوجها.

مسلسل اللى ملوش كبير يعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحاً و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

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