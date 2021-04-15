شكرا لقرائتكم خبر عن سينتيا خليفة تصور مشاهدها بمسلسل "ضد الكسر" فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة سينتيا خليفة تصوير مشاهدها الجديدة في مسلسل "ضد الكسر" اليوم الخميس فى إحدى الفيلات بالشيخ زايد، ومن المقرر أن تستمر فى تصوير مشاهدها هناك خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تجسد شخصية مايا.

مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد ويشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب.

وفى سياق متصل تشارك سينتيا خليفة في مسلسل النحمة يسرا "حرب أهلية"، حيث تجسد شخصية نادين زوجة والد جميلة عوض وطليق يسرا، وكانت سينتيا خليفة شغلت السوشيال ميديا مؤخرا وذلك بسبب الشبه الكبير بينها وبين النجمة بيرين سات.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.