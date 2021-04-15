شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 3.. صدمة عساف بعد وفاة الشخص المكلف بإخفاء والدة غفران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعل الصراع بين غفران "أمير كرارة" وعساف "أحمد السقا" في الحلقة الثالثة من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON، حيث يتخلص عساف من شخصين أرسلهما غفران لمراقبته محاولة منه الوصول إلى المكان الذى يخفى فيه والدته المخطوفة، إلا أن عساف شعر بمراقبتهما له ودخل معهما في معركة وضربهما بقوة وأرسل معهما رسالة لغفران بأنه عندما يريد أن يضربه يرسل ألف رجل من رجاله.

يسافر عساف بالقطر إلى مكان ويطرق باب أحد المنازل ويسأل على شخص اسمه أحمد درويش لتخبره السيدة أنه مات منذ 10 سنوات، صُدم عساف من خبر موت درويش، حيث كان قد ترك عنده شامية والدة غفران الذى يساومه عليها مقابل إعادة ابنه وزوجته السابقة جليلة.



عساف الغريب

فاطمة "ريم سامى" تظهر في سرايا عساف ويدور حديث بينهما وتخبره أنها حضرت من أجل العمل في السرايا، والتي بدأ عليها كأنها خرابة وغير مسكونة وتحتاج عملا كبيرا وأموالا أكثر، حيث يفكر عساف في كيفية إعادة السرايا إلى ما كانت عليه سابقاً.

يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.



غفران الغرايب