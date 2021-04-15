شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة الثالثة.. نقل يوسف للقاهرة وزكريا يساوم قيادى إخوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 2 ، الذى يتم عرضه حصرياً على قناة ON، بزيارة زكريا يونس "كريم عبد العزيز" لـ يوسف الرفاعى "أحمد مكي" فى المستشفى بعد إصابة الأخير في التصدي للهجوم الإرهابي برفح، وذلك في وجود خطيبة يوسف عاليا "أسماء أبو اليزيد" وصديق والده "أحمد حلاوة"، ويتحدث معه على انفراد ويبارك له على نقله إلى القاهرة ويتم الكشف أن زكريا كان القائد ليوسف بالماضى.

يقابل زكريا المهندس محمد محمود عبد العزيز القيادي بجماعة الإخوان لمعرفة منه بعض المعلومات، خاصة أنه كان يمدهم بها قبل ذلك، إلا أن هذا القيادي يماطل، ليفاجئه زكريا بمجموعة من المستندات التي تفيد بسرقته أموال التبرعات التي تأتى للأسر، ليخاف محمد محمود عبد العزيز ويوافق على أي شيء يطلبه زكريا الذى يأمره بجمع معلومات عن السلاح الموجود في رابعة مقابل عدم ظهور المستندات التي تدينه.

أحمد شاكر عبد العزيز يظهر في شخصية ضابط يتحدث مع مبروك "إياد نصار"، يتحدث عن اعتصام رابعة وأن هناك عددا كبيرا من العناصر الجهادية وذلك خطر كبير على البلد، بينما ينتقل المشهد إلى منزل زكريا حيث يقنع شقيقه على بأن يدخل كلية الشرطة ليصبح ضابطا.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



محمد محمود عبد العزيز وكريم عبد العزيز



الحلقة 3 من مسلسل الاختيار 2