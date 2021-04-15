شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 3.. جليلة تختار غفران وأبناءها على حساب عساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON جلسة جمعت غفران "أمير كرارة" وزوجته جليلة "مى عمر" بعد خروجه من المركز، حيث يمهد للموضوع الذى يرغب في الحديث معها عنه وهو ما دار بينه وبين عساف "أحمد السقا"، حيث يخبرها بأنه عندما تزوجها بعد رفع أخوها العمدة قضية على زوجها عساف، ليس للانتقام وإنما لأنه كان يحبها قبل حتى زواجها من عساف.

وأكد غفران لجليلة أنه حالياً أصبح يحبها أكثر بعد العشرة بينهما ويخبرها بأن عساف ساومه بأمه أمام جليلة وحمزة، لتؤكد له جليلة أنها زوجته وستظل زوجته وأنها ستختاره هو وأولاده ليرتاح غفران، إلا أن جليلة تسأله نفس السؤال من سيختار هى وحمزة أو والدته ليصمت ولا يجد كلاما ليقوله.

جليلة ترى أن حمزة "أحمد مالك" يذكرها بعساف في طريقته وحبه لوالدته وأنها لم تر منه غير الخير، وتؤكد لحمزة أن والده عساف فقط وليس أي أحد آخر، ويسألها حمزة إذا خيروكى بين عساف وغفران من ستختار لتؤكد أنها ستختاره هو وسليم "أحمد داش"، بينما يذهب غفران إلى منزل على "دياب" ووالدته فردوس عبد الحميد ويطلب منها أن تجعل عساف يعيد له والدته وتحل الموضوع إلا سيقلب الدنيا.

يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 3



غفران الغريب مع جليل