شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يطرح دعاء "ياللى عالم بينا" بمناسبة شهر رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد حماقى كليب دعائه الدينى الجديد "ياللى عالم بينا"، الذى طرحه عبر قناته على يوتيوب وحساباته على منصات السوشيال ميديا، وهو من كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد إبراهيم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقول كلمات الدعاء:

يا ربى ياللى عالم بينا.. من المحنة دى عدينا

يا رب وثبتنا وقوينا.. آمين يا ربى نجينا

يا رب وهوّن ع اللى ضاق حاله

وع اللى الدنيا دى بترمى حمولها عليه

يا رب استر.. يا رب الطف.. دعا من قلبنا قلناه.





يذكر أن آخر أغانى محمد حماقى أغنية "حياتك فى صورة" من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تميم.