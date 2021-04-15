شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 3.. منى زكى تعترف بـ"الحمل" للشرطة الأمريكية ويخلوا سبيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكى، والذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، سيطرة حالة من الغضب على "حازم" محمد ممدوح بسبب عدم وصول زوجته "هنا" منى زكى إلى الطائرة، اعتقادا منه بأنها متمسكة ببقائه فى أمريكا.

وذهب "حازم" محمد ممدوح إلى المنحل وجلس بعض الوقت لوحده، وتذكره بمشاهد فلاش باك لوقت خضوع "هنا" منى زكى لبعض التحاليل في المستشفى بسبب الحمل، وأظهر المشهد مدى تخوفها من عدم ثبات الطفل كما هو الحال في طفلها الأول، ووجهت الحديث لزوجها بأن يتزوج من فتاة صغيرة للإنجاب منها كما تريد والدته، ولكنه احتوى الأمر وسيطر على الموقف بمداعبتها وسيطرت عليهما وصلة غزل وحب بينهما.

وجلست "هنا" منى زكى في الحجز بعد إلقاء القبض عليها وسألها شرطي بالقسم إذا كانت حاملا فأنكرت ذلك وأخبرها بأن الشاب الذى كان معها أخبرهم بأنها حامل ويجب أن توقعى على هذه الأوراق بأننا لا نتحمل مسئوليتك ورعايتك الصحية، فاضطرت وقتها للاعتراف بحملها، ثم أخلوا سبيلها هي والشاب الذى تركها وذهب مع صديقته الأجنبية التي كان مستعيرا منها السيارة الخاصة بها.

فيما حاول محمد ممدوح "حازم" الاتصال بها ولكنه تعثر فى الوصول إليها سواء من هاتفه أو من هاتف آخر، وحاول التواصل مع أحد المقربين له ولديهم معارف بأمريكا لرغبته في عودة زوجته "هنا" منى زكى إلى مصر.

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان! وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 3



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 3



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 3



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 3