شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الأوبرا لـ إكسترا نيوز: طرح ألف تذكرة لحفل محمد منير بمسرح يتسع 2600 فرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن دار الأوبرا تطبق نسبة 50% للحضور في المسارح والالتزام بوجود مسافات بين الجلوس، لافتا إلى أنه طرح ألف تذكرة لحفل الفنان محمد منير بمسرح يتسع 2600 فرد، التزامًا بقرار رئيس الوزراء الخاص بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا

وأضاف رئيس دار الأوبرا المصرية، في مقابلة مع قناة إكسترا نيوز، أن حفل الفنان محمد منير يوم 25 أبريل الجارى تزامنا مع عيد تحرير سيناء، لافتا إلى تنظيم حفلات بأوبرا إسكندرية ودمنهور في رمضان تتناسب مع أجواء الشهر الكريم.

وتابع رئيس دار الأوبرا المصرية، أن الإنشاد الدينى له حظا كبيرا في حفلات شهر رمضان، لافتا إلى أن فرقة الباليه الوطنية اليونانية ستقدم عروضا في يونيو بالمسرح الكبير، وموضحا أن حفلات الإنترنت لا تنقطع ومستمرة وهى مشروع ناجح للغاية.

ولفت الدكتور مجدى صابر، إلى أن أكثر من سهرة بالمسرح الصغير لفرق فنية من دول أخرى صديقة، موضحا أن متحف دار الأوبرا مفتوح طوال العام ويحمل مقتنيات مهمة للغاية.