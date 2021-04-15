شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله عن لعبة نيوتن: تفاصيله بتتقدم بعبقرية لأول مرة فى مسلسل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مسلسل لعبة نيوتن، من خطف أنظار مشاهدى الدراما منذ عرض الحلقة الأولى في سباق المارثون الرمضاني 2021، إذ أنجذب المشاهد للعمل بسبب عنصر التشويق والإثارة منذ عرض المشاهد الأولى فضلا عن أداء نجوم العمل منى زكى ومحمد ممدوح وأيضا الموسيقى التصويرية لتامر كروان وعدسة المخرج تامر محسن.

وأعربت الناقدة ماجدة خير الله، مجدداً عن إعجابها الشديد بمسلسل لعبة نيوتن، وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك: "تفصيلات مشهد دخول منى زكى الحمام.. ردود أفعال ولخمتها.. إحباطها وخوفها.. تعاملها مع جيرانها فى المنطقة العشوائية اللبش فى أمريكا".

وأضافت:" نطقها للإنجليزى بركاكة كلها تفاصيل متعوب فيها بتتقدم بعبقرية لأول مرة فى مسلسل مصرى".

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.