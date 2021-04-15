زين العمر: الحب جسم صلب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 10:28 مساءً - منذ ساعتين

غرّد الفنان اللبناني زين العمر عبر “تويتر”. وقال: “الحبّ ليس حلماً

وليس نسمةً

وليس خاطرة…

الحب جسمٌ صلبٌ

له يدان وقدمان

له رأسٌ يفكّر وعيونٌ واسعة

له موقفٌ من كلّ شأنٍ كان أمس

ومن كلّ شأنٍ سيكون غداً

وهوَ ككلّ الأجسام الصُّلبة

لا يمرّ من بابٍ مُغلق”.

في الموازاة، وصف زين العمرسابقاً الحكام بعملاء الخارج، على حد تعبيره، اذ كتب على صفحته الخاصة: “أنا عميل وأفتخر: عميل لوطني لبنان عميل لكل شعب وطني عميل للفقراء عميل للموجوعين عميل للشهداء الذين سقطو ليبقى لبنان عميل ليبقى علم بلادي مرفوع عزيزاً مكرما أما انتم ايها اللصوص الحكام عملاء للخارج أنذال لا تعرفون الله”.