حسين الجسمي: حضور قوي بثلاث أعمال رمضانية مُؤثّرة

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دبي: أطّل الفنان الإماراتي حسين الجسمي مع بداية شهر رمضان 2021 عبر ثلاث أعمال غنائية إجتماعية مؤثرة.

"هل هلالك.. أبوظبي دارك"

من كلمات الشاعر حمد بن غليطة، والحان وتوزيع زيد عادل، يطل حسين الجسمي يومياً عبر قنوات أبوظبي للإعلام بأغنية رمضانية حملت عنوان "هل هلالك.. أبوظبي دارك" من إخراج Christelle Hawi ، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلي، والتي عرض فيها الفيديو الكليب من خلال القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي على الـ You Tube.

"رمضان في مصر حاجة تانية"

وتحت عنوان "رمضان في مصر حاجة تانية" يجدد الجسمي تعاونه مع شركة اورنچ مصر، من كلمات أمير طعيمة، والحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع علي فتح الله، والتي طرحت عبر القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي على الـ You Tube.

"سر السعادة"

وتحمل الأغنية الثانية التي تعاون بها الجسمي مع "ماونتن فيو" عنوان "سر السعادة" حيث تحمل رسالة إجتماعية عائلية في كلماتها التي حملت توقيع الشاعر نصر الدين ناجي، والحان الملحن أحمد فرحات توزيع ومكساچ وماستر للموزع الموسيقي "توما"، وقد طرح الفيديو كليب الذي صوّر عبر القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي على الـ You Tube، من إخراج عمر هلال.