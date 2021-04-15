فن ومشاهير

مفاجآت داخل القصر في الحلقة الثالثة من "مارغريت" على MBC1

0 نشر
0 تبليغ

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

دبي: في دراما مليئة بالتشويق، تستمر حلقات مسلسل "مارغريت" للكاتبين علي ومحمد شمس والمخرج باسل الخطيب على MBC1.
وتشهد الحلقة الثالثة من العمل سلسلة من الأحداث التي تقلب القصة، حيث يبدأ لغز السرداب الذي أحكمت مارغريت (حياة الفهد) إقفاله بالتكشف، وهو ما يثير اهتمام سالم (بشار الشطي). كما نكتشف أن مارغريت لديها مخطط لتزويج صهرها فواز (حمد العماني)، زوج ابنتها المياسة (هبة الدري)، من آسيا (نور الشيخ) ابنة مزيد (حسن البلام). فما السبب وراء ذلك؟ ولماذا تحكم مارغريت على ابنتها الصغرى بالطرد من القصر؟
• يعرض مسلسل "مارغريت" على MBC1، الخميس 15 أبريل 2021، في تمام الساعة11 بتوقيت ، كما تعرض كل حلقة على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على MBC1.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا