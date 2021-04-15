شكرا لقرائتكم خبر عن أحسن أب حلقة 3 .. هالة فاخر وإيمان السيد ومحمد الصاوى أعضاء لجنة تحكيم بمسابقة "أحسن أب" والان مع تفاصيل الخبر
وتقابل على ربيع مع الفنان حسام داغر، الذى يقدم مع ابنه فى نفس المسابقة على الرغم من خوفه من أعضاء لجنة التحكيم، ودار بينهما حديث كوميدى، وانتهت الحلقة بتشاور كل من أعضاء اللجنة التحكيم فى مسابقة أحسن أب .
ويجسد الفنان علي ربيع خلال أحداث مسلسل "أحسن أب" دور شاب يسعى للمشاركة فى إحدى المسابقات من أجل الفوز بجائزتها المالية الكبرى وهو ما يجعله ينتحل شخصية أب، ويأتي بطفل من أطفال الشوارع ليجسد دور ابنه للفوز بالجائزة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي خلال 15 حلقة.
مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.
مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.