شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 3.. عساف يساوم غفران على زوجته وابنه مقابل إعادة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON، بحديث علي، رئيس المباحث، "دياب"، مع عساف "أحمد السقا"، الذى يكشف بدون قصد أن شامية والدة غفران "أمير كرارة" التي خطفها ما زالت على قيد الحياة، ليخبر على غفران أن والدته حية وينفعل ويصمم أن يجعل عساف يخبره بمكانها بأي شكل.

يجلس غفران مع عساف الذى ينكر معرفته بأن شامية حية، ويطلب من غفران إحضار زوجته جليلة "مى عمر" في منزله ويطلقها أمامه ويترك ابنه حمزة وقتها سيجد والدته أمامه، إلا أن غفران يرفض ذلك تماماً، بينما يتواجد العمدة "ادوارد" خارج القسم هو وحمزة "أحمد مالك" وسليم "أحمد داش"، ويخبر العمدة حمزة بأن عساف والده وأن والدته جليلة طلقت منه دون رضاها بعد دخوله السجن.

ويهدد غفران عساف أن والدته اذا حدث لها أى شىء سيجعله يحفر قبره بنفسه، وأن عليه أن يخاف لأنه أصبح وحيداً بعدما خرج من السجن وليس لديه القوة للوقوف أمامه، وسيكون الخاسر فى النهاية، ليؤكد عساف أنه خطط لكل شىء أثناء تواجده فى السجن ويعرف جيداً ماذا سيفعل بعد ذلك.

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.



عساف الغريب



غفران الغرايب