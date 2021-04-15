شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 3 ..الشرطة الأمريكية تلقى القبض على منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل لعبة نيوتن للنجمة منى زكى، والذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بمشهد فلاش باك أثناء محاولة "هنا" منى زكى اقناع زوجها "حازم" محمد ممدوح، بالسفر إلى أمريكا لولادة ابنهما هناك حتى يحصل على الجنسية، ويكون لها مستقبل أفضل سواء من الناحية الدراسية فى التعليم أو عندما يتم توظيفه، ولكنه طلب منها التوقف عن الحديث في هذا الأمر.

وعادت أحداث المسلسل، بمشهد معاناة "هنا" منى زكى على الطريق السريع في محاولة إيجاد مواصلة تقوم بتوصيلها إلى المطار للحاق إلى طائرتها قبل أن يفوت الموعد، وعلامات الحمل والتعب يسيطران عليها، وبعد حالة من اليأس توقف لها السائق الذى أنزلها من سيارته من قبل، عندما وجدها جالسة على الطريق، لينتابها حالة من السعادة والفرح، وطلبت منه أن يقوم بتوصيلها إلى المطار.

وبعد سيره في الطريقة وأثناء نوم "هنا" في السيارة استوقفت الشرطة السيارة عن للاستعلام عن الرخصة، وأخبرهم أن السيارة ملك صديقة له، كما ألقوا القبض على "هنا" منى زكى، لحين الاستعلام عنها، في حين أخبرتهم بأن جواز سفرها فقدته فى المطار، وأنها تريد الوصول إلى المطار سريعا ولكنهم قبضوا عليها.

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن، رحلة "حازم وهنا"، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان! وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 3



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 3



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 3



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 3