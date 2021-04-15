شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 3 ..محمد رمضان يهرب ويأكل الأفاعى فى الجبل بعد حرقه حميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 3 من مسلسل موسى، هروب محمد رمضان إلى الجبل، وذلك بعدما قام بحرق "حميد" - محمد أحمد ماهر انتقاما منه بعدما ضرب حميد والدة موسى بالنبوت على ظهرها عندما حاولت حماية "موسى" من بطش "حميد".

وعقب ذلك قام "موسى" بالذهاب إلى الجبل لحماية نفسه من ثأر شقيق "حميد" منه بعدما أحرقه ليلة زفافها، وشهدت الحلقة قيام "موسى" بصيد الأفاعى وتناولها بسبب عدم وجود مأكل أو مشرب بالجبل.

وشهدت الحلقة قيام أهل البلد بالبحث عن "موسى" لينتقموا منه، وذلك بعدما أوصاهم شقيق "حميد" بإحضاره.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

وحل محمد رمضان ضيفاً على برنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصرى على قناة DMC وقال خلال الحلقة:"هخلص تصوير "موسى" يوم 5 رمضان لو فضلنا ماشيين بنفس الجدية والجهد"، مؤكدًا: "أنا ليس عندى قوانين فى التصوير ولازم يكون معايا الـ 30 حلقة قبل ما أدخل أصور ولازم أذاكر كويس، وبستغرب أن فى حد بيصور وميبقاش عارف لسه النهاية وتحولات الشخصية إزاى".