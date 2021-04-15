شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يحتل تريند تويتر بهشتاجين لـ"ضل راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم ياسر جلال تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، بهشتاجين مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله #ضل_راجل والآخر يحمل اسمه #ياسر_جلال ، وذلك بعد أن لاقت الثلاث حلقات التى تم عرضها حتى الآن صدى واسعًا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا.



تريند ياسر جلال

وشهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، حوارا بين الطبيبة – نور اللبنانية – مع ياسر جلال، بأن ما حدث لابنته محاولة إجهاض عنيفة، ينهار ويدخل بعدها غرفة العناية المركزة لابنته ثائرا: "شهد ردى عليا.. لازم أعرف مين اللى عمل فيها كدة"، تحاول "نور" تهدئته ومنعه من الاستمرار داخل غرفة العناية المركزة.

يعود ياسر جلال إلى مكان السهرة الذى ذهبت إليه ابنته لحضور عيد الميلاد، ينكر العاملون تنظيم عيد ميلاد ليلة أمس كما ينكرون وجود فتاة تدعى نادين من الأساس، ويشتبك معهم، وينهى صديقه أحمد رزق الأمر حتى لا يتطور الموقف.

على الجانب الآخر، يكشف حوار بين "نور" وطليقها عن توتر العلاقة بينهما، كما أنها ترفض محاولات التقرب من طبيب زميلها وهو إيهاب فهمى، فى محاولة من كاتب العمل أحمد عبد الفتاح للتمهيد لعلاقة بين نور اللبنانية وياسر جلال، فهل تنشأ علاقة بينهما؟

تفقد نرمين الفقى، الوعى وتتصل ابنتها بأبيها ياسر جلال لتخبره بالأمر، ويهرع إلى البيت ويجلس بجوارها ويبكى ويترجاها بأن تعود سالمة مرة أخرى، ويتذكر مشاهد جمعته بها وأولاده قبل وقوع الحادثة.

يلتقى ياسر جلال بوالدة نادين، ويخبرها بما حدث لابنته يوم عيد ميلاد ابنتها، فتخبره أن عيد ميلادها لم يأت وقته بعد، وأن هناك سرا آخر وراء الحادث.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.