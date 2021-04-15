شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 3 ..محمد رمضان يحرق حميد وينتقم لوالدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 3 من مسلسل موسى، قيام محمد رمضان بحرق حميد - محمد أحمد ماهر، وذلك بعدما قام الأخير بضرب حنفية - عارفة عبد الرسول بالنبوت علي ظهرها، وهو ما دفع موسى للانتقام منه ومحاولة ضربه إلا أن حميد حاول تهويش موسى بالنار، مما دفع موسى لإلقاء قنديل عليه لتمسك النار في ملابسه ويحترق.

وكانت أحداث المسلسل شهدت زواج حميد - محمد أحمد ماهر من نجية - تارا عماد، حبيبة موسى - محمد رمضان، وابنة العمدة، وهو الأمر الذي أغضب موسي وجعله يذهب إلى حفل الزفاف وينازل العريس في التحطيب بالنبوت، لينتصر عليه، إلا أن حميد حاول الإنتقام منه ليضربه بالنبوت من الخلف، إلا أن والدة موسي، حنفية - عارفة عبد الرسول حاولت حمايته، فتلقت الضربة علي ظهرها فسقطت على الفور مفترشة الأرض.

وشهدت الأحداث قيام شفيقة - هبة مجدي شقيقة موسى باقناع نجية بالزواج من حميد خاصة وأنها لا تستطيع مواجهة والدها ولا والد العريس كما أنها لا تستطيع أخبار أحد بعلاقة الحب التي تجمعها بموسي في المسلسل.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

وحل محمد رمضان ضيفاً على برنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصرى على قناة DMC وقال خلال الحلقة:"هخلص تصوير "موسى" يوم 5 رمضان لو فضلنا ماشيين بنفس الجدية والجهد"، مؤكدًا: "أنا ليس عندى قوانين فى التصوير ولازم يكون معايا الـ 30 حلقة قبل ما أدخل أصور ولازم أذاكر كويس، وبستغرب أن فى حد بيصور وميبقاش عارف لسه النهاية وتحولات الشخصية إزاى".



محمد رمضان بمسلسل موسى