شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: دمج أحداث وشخصيات من الجزء الأولى فى "الاختيار 2" فى محله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد يومين من عرض المسلسل تصدر "الاختيار 2" كل مؤشرات البحث لدراما رمضان هذا العام والذى يعرض في التاسعة مساءً على قناة ON، واستطاع المخرج بيتر ميمى سرد الأحداث والعمليات البطولية للشرطة بشكل سلسل مع الدمج بين مشاهد وشخصيات الجزء الأول في حلقات الجزء الثاني بما يفيد السياق الدرامي خاصة فيما يتعلق بالوقت الذى تسير فيه أحداث الجزء الثاني، وجاء ذلك بظهور شخصية هشام عشماوي الذى جسد دوره أحمد العوضي في الحلقة الأولى، وكذلك أحمد منسى الذى جسد دوره أمير كراره وهيثم حسنى الذى جسد الدور محمد إمام في الحلقة الثانية.



طارق الشناوى

وحول فكرة دمج الأحداث والشخصيات من الجزء الأول خلال أحداث الجزء الثانى، يقول الناقد طارق الشناوى لـ"الخليج 365": "الحقيقة أن الأحداث التاريخية منذ 25 ينايرحتى الآن متداخلة ومتشابكة وتنتقل من ذروة إلى ذروة، وخصوصا ذروة يوليو 2013 والثورة ضد حكم الاخوان كانت لحظة مهمة، وأنت بترجع مع كل الشخصيات في المسلسل لأن الصورة الدرامية مبنية على ومضات ودفقات التاريخ".

وأضاف الشناوى:" التاريخ مرتبط بكل أبعاده، بما يجرى في سيناء، ومرتبط في نفس اللحظة بما يجرى في اعتصام رابعة العدوية أو النهضة ومرتبط بكيف تم الاعتصام وكيف تم غسيل المخ، وكيف استطاع الشعب المصرى أنه يضرب في مقتل وأنه يغير ما أعتقد الآخرون أنه غير قابل للتغيير، ولذلك فالدمج أو المزج بين الأحداث وظهور شخصيات من الجزء الأول مهم لأننا نتحدث عن حقيقة لا تزال ماثلة في الأذهان ولا تزال الصورة حاضر فكان لابد من الجمع بينها.



محمد امام

وشهدت الحلقة الأولى ظهور شخصية هشام عشماوي في اعتصام رابعة العدوية حيث كان بصحبة زوجته وابنته، أما في الحلقة الثانية فتم الاستعانة بمشهد كمين العريش من الجزء الأول، حيث ظهر فيه شخصية هيثم فتحى، وكذلك أحمد منسى وهو في طريقه بقوات الدعم إلى الكمين الذى تعرض لهجوم إرهابي شديد وبعد وصول منسى تم القضاء على التكفيريين وتنظيف الكمين.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



اياد نصار



زكريا وزوجته نادية



احمد مكيى وأحمد فهمى



احمد مكي