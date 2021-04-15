شكرا لقرائتكم خبر عن عندما أجبر تاجر حبوب أمينة رزق على حمل جوالات الفول والتبن فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل كل منا ذكريات لا ينساها مرت به فى شهر رمضان، وخاصة فترة الطفولة وبدايات حياته، وكان لفنانى الزمن الجميل العديد من الذكريات فى شهر رمضان ظلوا طوال حياتهم يتذكرونها ولا ينسوها وتحدثوا عنها فى حواراتهم ولقاءاتهم القديمة.

وكان للفنانة الكبيرة أمينة رزق ذكرى لا تنساها فى رمضان عندما اضطرت فى بداية حياتها الفنية إلى حمل جوالات من التبن والفول هى وباقى الفرقة خلال هذا الشهر الكريم.

وتفاصيل هذا الموقف تحدثت عنه أمينة رزق فى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 ، وقالت الفنانة الكبيرة :" فى إحدى السنوات جاء شهر رمضان فى الشتاء وتساقطت الأمطار بشكل كثيف، وكانت الحفلة التى سنقيمها فى المحلة الكبرى، والمسرح الذى سنعرض عليه كان يتشكل بحسب الموسم، مرة دار سينما ومرة مسرح ، وفى أغلب الأوقات يكون مخزن للتبن والحبوب لأن صاحب المسرح كان واحداً من تجار الحبوب فى المحلة الكبرى"

وتابعت أمينة رزق قائلة:" دخلنا الكواليس فإذا بنا أمام مفاجأة، حيث كانت الغرف كلها مزدحمة بجوالات التبن والفول ورائحة الممرات لا تطاق، واحتملنا ذلك على مضض، ورفع الستار، وأدينا الفصل الأول من المسرحية"

وأوضحت :" لم يكد الستار يرتفع عن الفصل الثانى حتى هطلت الأمطار وتسربت المياه من الشقوق إلى سقف الكواليس والمسرح، وما كاد الفصل ينتهى حتى صرخ فينا صاحب المسرح وطالبنا بأن نسرع فى مساعدته لنقل جوالات التبن والفول بعيداً عن مساقط المياه، وأقسم الرجل أن يغلق المسرح ويطرد المتفرجين إذا لم نساعده"

واستكملت الفنانة الكبيرة القصة قائلة :" أسرع الرجال من أعضاء الفرقة بنقل الجوالات، ولكن لم يكتف الرجل بذلك واستمر فى ثورته وطالب نساء الفرقة بالمساعدة فى نقل الجوالات قبل أن تغرق فى مياه المطر"

وأضافت أمينة رزق :" نزلنا على رغبة تاجر الحبوب، وكم كان مضحكاً ومرهقاً فى نفس الوقت أن ترانى وأنا أحمل على ظهرى جوالاً ممتلئاً عن أخره كالشيالة ، بينما بعد لحظات سأقف على خشبة المسرح لأجسد شخصية ملكة أو أميرة"

وأكدت الفنانة الكبيرة أنه رغم الإرهاق الذى شعرت به إلا أنها تعتز بهذه الذكرى لأنها كانت دائما تذكرها بأيام الكفاح الأولى ولأنها إحدى ذكرياتها فى شهر رمضان.