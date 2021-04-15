فيفي عبده من المستشفى: “وحشتوني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنّانة فيفي عبده صورة قديمة لها، وعلّقت عليها، لتطمئن جمهورها بعدما أجرت جراحة قبل أيام.

وكتبت عبر “إنستغرام”: “‏صباح الخير من المستشفى، أقول لكم وحشتوني كثيراً وبحبكم أوي خمسة امووواه”.

وتفاعل جمهورها معها، متمنين لها الصحة والشفاء العاجل، فجاءت معظم التعليقات كالتالي: “حمد الله علي سلامتك يافوفا ربنا يكمل شفاك علي خير يااارب”، “ربنا يشفيك يا فوفا”.

ونشرت ابنتها عزة مجاهد، قبل أيام صورة لها من غرفة العمليات وكتبت: “الحمد لله أمي خرجت من العمليات حالاً اللهم يتمم شفاكِ شفاء لا يغادر سقماً. من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقوّمها بألف سلامة يا رب”.

كانت الفنّانة المصرية قد نشرت على “فايسبوك” مقطع فيديو، أعلنت من خلاله عن إصابتها بوعكة صحية شديدة، وأنها تعرّضت لخطأ من أحد مساعدي الأطباء، أعطاها حقنة نقلت على إثرها إلى المستشفى، وخضعت بسببها إلى هذه الجراحة.

وتعرّضت عبده إلى شائعات عدّة، خلال الفترة الماضية بعد الإعلان عن أزمتها الصحية، أبرزها وفاتها، ودخولها الرعاية المركزة، وأيضاً إصابتها بكورونا، وارتداؤها الحجاب، وإصابتها بشلل.

وكشفت في منشورات سابقة أنها تُعاني مشكلات بعظام الظهر، لم تمكّنها من التحرك طبيعياً، ما استلزم مكوثها بالمنزل، وخضوعها إلى جلسات علاج طبيعي، حتى تعود إلى حالتها.

يُذكر أن آخر أعمالها الفنية مسلسل “مملكة الغجر” الذي قدّمته في الموسم الرمضاني قبل الماضي 2019، وشاركتها بطولته حورية فرغلي، سامح الصريطي، عزّة مجاهد، أحمد كرارة، وآخرون.

كما قدّمت في الموسم الماضي 2020 برنامج المقالب “خلّي بالك من فيفي”.