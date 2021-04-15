زوج ويتني هيوستن وتصريح صادم عن مقتل زوجته وابنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أكد بوبي براون أن زوجته السابقة ويتني هيوستن وابنتهما بوبي كريستينا فارقتا الحياة بطريقة مماثلة لأن الشخص عينه كان مسؤولاً عن وفاتهما.

ونقل موقع “تي إم زي” الأميركي أنّ براون ألقى باللوم بشكل مباشر على نيك غوردون الذي كان حبيب بوبي كريستينا قبل وفاتها خلال حلقة جديدة من برنامج “Red Table Talk”. وأخبر الأخير مضيفة البرنامج، جادا بينكيت سميث، أنه يعتقد أن نيك زود ويتني وبوبي بالمخدّرات التي قتلتهما على الفور.

ويُعرف منذ أعوام عدة أن عائلة بوبي كريستينا اشتبهت بأن غوردون أقدم على قتلها، ووجدته المحكمة المدنيّة مسؤولاً قانونياً عن وفاتها. لكن عندما سُئل بوبي عما إذا كان يعتقد أن غوردون قتل ويتني أيضاً، أجاب “أظنّ ذلك”.

وأشار براون إلى أن غوردون كان الشخص الوحيد الحاضر اثناء وفاة ويتني وبوبي كريستينا، اللتين توفيتا بالطريقة عينها بفارق ثلاثة أعوام. تناولت كلاهما جرعة زائدة من المخدرات في حوض الاستحمام. توفيت ويتني في عام 2012 وبوبي في عام 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن رجال الشرطة أجروا تحقيقاً طويلاً مع غوردون دام عدّة أعوام في ما يتعلق بوفاة بوبي، لكن لم توجّه إليه أي اتهامات. ولم يكن أحد المشتبه بهم في وفاة ويتني.

وتوفي غوردون في الأول من كانون الثاني (يناير) 2020 بعد تناوله جرعة زائدة من الهيروين.