اجتماع طارئ مع أطباء التجميل.. كلوي كارداشيان تريد أن تصبح نسخة عن صورها المعدّلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يقال إن كلوي كارداشيان (36 عاماً) مستاءة جداً من صورتها غير المعدّلة في البيكيني التي انتشرت عبر الإنترنيت، وهي مستعدّة لاتخاذ إجراء صارم لتصحيح ذلك.

وحاولت نجمة تلفزيون الواقع إزالة الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت الصورة التي التقطتها جدتها.

وجاء في موقع “الميرور” البريطاني أن كلوي غاضبة من انتشار الصورة التي تم تحميلها من دون إذنها وأنها خلقت جواً “متوتراً” في عائلة كارداشيان منذ ذلك الحين.

وقال مصدر مقرّب من العائلة: “تعيش كلوي حالة غضب شديدة منذ تسريب الصورة. وبات الجو متوتراً جداً في الأسرة، والجميع يتوخّى الحذر حول كلوي”.

واعترفت نجمة مواكبة عائلة كارداشيان أيضاً بأنها “كافحت بسبب شكل جسدها طوال حياتها”، وبأنها “تحب إجراء بعض التعديلات لصورها واتخاذها في أماكن تكون فيها الإضاءة جيدة”.

كما أعلنت كلوي بثقة أنها “ستستمر في إجراء التعديلات ولن تعتذر على ذلك”.

وتابع المصدر أنّ كلوي أجرت اجتماعاً طارئاً لتستشير عدّة أطباء بهدف إجراء بعض التغييرات التجميلية، قائلاً إنّ: “كلوي تريد حقاً أن تبدو كما تفعل في الصور المعدّلة”.

ويبدو أن بعض الأشخاص المقربين منها قلقون عليها، حيث أضاف المصدر: “أنّ عائلتها تخشى أنّ تقوم بعمليات تجميل ستندم عليها لاحقاً. إنهم يشعرون بأنها أسوأ عدو لنفسها في الوقت الحالي وهي بحاجة فقط لأن تنظر إلى نفسها كما كانت تفعل سابقاً، التي لم تهتم يوماً لهذه الأمور”.