لماذا حذفت الرقابة مشهداً لأحمد العوضي في مسلسل “اللي ملوش كبير”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف مخرج الأكشن محمود طاحون السبب الذي جعل الرقابة المصرية تتدخل لحذف مشهد من مسلسل “اللي ملوش كبير”، الذي يقوم ببطولته الفنانان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، ويعرض ضمن السباق الرمضاني الجاري.

فقد أثيرت خلال الساعات الماضية أنباء بشأن حذف مشهد من المسلسل وسط حالة من الجدل بين جمهورالفنانين، وهو ما دفع طاحون للرد في تصريحات تلفزيونية قائلاً إن “الرقابة هي من قررت حذف المشهد، بسبب احتوائه على حركة أكشن للفنان أحمد العوضي بداعي أنها كانت عنيفة جداً”.

وتابع طاحون، أن أحمد العوضي في نهاية المشهد قام بضرب شخص من المشاركين في العمل بزجاجة على رأسه، ثم قام بوضع الزجاجة في فمه، وكبسها على رقبته ما رأته الرقابة عنفاً قوياً لا يجوز إظهاره للمشاهد، فتم الحذف.

مسلسل “اللي مالوش كبير” من بطولة: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، إيمان السيد، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، وعايدة رياض، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.