حياة الفهد تستوحي أزياء مسلسلها من الملكة إليزابيث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتحـــــــــــرد: يتربص مشاهدو المسلسلات الرمضانية إلى كل شاردة وواردة في الحلقات اليومية للأعمال التي يتابعونها ويرصدون أدق التفاصيل التي قد لا ينتبه إليها البعض.

وجديد ما تمّ لفت النظر إليه في مسلسل “مارغريت” للنجمة الكويتية حياة الفهد أن أزيائها مطابقة لأزياء ملكة بريطانيا “إليزابيث الثانية” على الرغم من عرض حلقتين فقط من العمل.

وامتلأت صفحات السوشيال ميديا بصور لحياة الفهد وأخرى للملكة إليزابيث مع مقارنة لملامحهما وأزيائهما المتشابهة حيث أكد الكثيرون أن حياة الفهد استنسخت ستايل الملكة إليزابيث.

وهذا بالفعل ما أكدته الفهد في تصريحات لإحدى الصحف حيث أشارت إلى أنها استوحت مظهرها من ملكة بريطانيا قائلةً: “جميع النساء معجبات بأناقة الملكة إليزابيث ومحافظتها على تراثها”.

وتجسد النجمة الكويتية في العمل شخصية “مارغريت” وهي سيدة أرستقراطية من أصول عربية وبريطانية تمزج في شخصيتها التقاليد الغربية والعربية.

وتدور أحداث المسلسل في حقبة السبعينات من القرن الماضي ويشارك في بطولته نخبة من ألمع النجوم نذكر منهم: حسن البلام وهبة الدري، وبشار الشطي، وحمد العماني، وليالي دهراب، ونور، وريم أرحمة، ونور الشيخ وغيرهم٬ وهو من إخراج باسل الخطيب وتأليف علي ومحمد شمس.