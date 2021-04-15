لقاء مرتقب بين نوال الزغبي ومايا دياب.. “النوايا صافية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: خلال حلولها ضيفةً على برنامج “العرافة” مع الاعلامية المصرية بسمة وهبة على شاشة المحور، كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب عن أن صداقة إفتراضية أصبحت تجمعها مع النجمة اللبنانية نوال الزغبي بعد أن تبعتا بعضهما على موقع “تويتر”.

وأوضحت مايا دياب في الساعات الماضية ما قالته في برنامج “العرافة”، من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، حيث قالت: “أنا للي عملت follow لنوال الزغبي ولو في follow تاني كنت عملته هلأ كمان”.

وبدورها ردّت نوال الزغبي على تعليق مايا بالقول :”حبيبة قلبي مش مهم مين عمل فولو بالاول المهم نواياكي الصافية وصلتني وانا بحبك واكيد رح نكون اصدقاء مش بس على السوشل ميديا وبتمنالك رمضان كريم ودايما بالتوفيق كل الحب والاحترام”.

لتعود مايا لتعلّق على رد نوال، فقالت :”وأنا مستعدة وخلّي اللقاء يكون كتير قريب رمضان كريم”.

إذًا على ما يبدول أن اللقاء بين نوال الزغبي ومايا دياب سيكون قريبًا لتتحوّل صداقتهما في العالم الإفتراضي إلى صداقة حقيقية.