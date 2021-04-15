"أفضل كأصدقاء".. جنيفر لوبيز تنفصل عن أليكس رودريجيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة جنيفر لوبيز، وأليكس رودريجز نجم البيسبول السابق في فريق نيويورك يانكيز انفصالهما، الخميس، "لأنهما أفضل كأصدقاء".

جاء ذلك، بعد شهور من نفي أن علاقتهما التي استمرت أربعة أعوام على وشك الانهيار، وقالت لوبيز (51 عاما)، ورودريجيز (45 عاما) في بيان مشترك: "أدركنا أننا أفضل كأصدقاء ونتطلع للبقاء على هذا النحو".

وأضافا: "سنواصل العمل معا ودعم بعضنا البعض في أعمالنا ومشروعاتنا المشتركة"، وكان كلاهما نفى في مارس/ آذار أنباء بشأن انفصالهما وقالا إنهما "يعملان على تسوية بعض الأمور".

وذكر موقعا (تي.إم.زي) الإلكتروني الذي يغطي أخبار المشاهير و(بيدج سكس) التابع لصحيفة نيويورك بوست ومواقع ترفيهية عديدة نقلا عن مصادر قريبة من الطرفين أنهما ألغيا ارتباطهما.