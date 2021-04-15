شكرا لقرائتكم بطلة "باب الحارة" تتبرأ منه: أكيد لا أتابعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقدت النجمة السورية صباح الجزائري الموسم الجديد من مسلسل "باب الحارة" في جزئه الـ11، والذي يُعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي.

وأكدت في تصريحات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، أنها لا تتابعه حالياً، مشيرة إلى أنه لا يشبه العمل الأصلي الذي عملت فيه لمدة 9 سنوات.

كما قالت "هذا عمل مختلف سموه باب الحارة"..

وأوضحت أنها شاركت في تسعة أجزاء من مسلسل "باب الحارة" مع المخرج بسام الملا صاحب المشروع والفكرة.

يشار إلى أن مسلسل باب الحارة يعود هذا العام بجزئه الـ 11، مع دخول شخصيات جديدة على خط الأحداث، وغياب أخرى وهو من بطولة: زهير رمضان، نجاح سفكوني، ناظلي الرواس، سلمى المصري، رنا أبيض، قاسم ملحو، سحر فوزي، عادل العلي، عبير شمس الدين، وآخرون.