شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة عن روعة مشهد حوار الأصدقاء بمسلسل القاهرة كابول: عبقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف المخرج عمرو عرفة، مشهد حوار الأصدقاء الأربعة خالد الصاوى وطارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وأحمد رزق، بالعبقرى، والذى جاء في الحلقة الثانية بمسلسل القاهرة كابول، حيث تحول إلى جلسة ساخنة اعتمدت على مشاهد الفلاش باك لتسليط الضوء على فترات مهمة فى حياتهم.

وكتب عمرو عرفة، عبر حسابه بموقع تويتر:"أصعب مشهد على أي مخرج أنه يخرج مشهد حواره طويل اوي كده و بيدور بين 4 اشخاص قاعدين بين 4 حيطان .. لازم تحس بالملل لكن مع كاتب عبقري و ممثلين عتاوله و مخرج مرهف الحس يطلع مشهد عبقري القاهرة كابول عمل ممتع".



عمرو عرفة تويتر

وكانت شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "القاهرة كابول" أحداثا ساخنة، بداية من لقاء الأصدقاء الأربعة، خالد الصاوى، وطارق لطفى، وفتحى عبد الوهاب، وأحمد رزق، وتحول اللقاء إلى جلسة ساخنة لفترات مهمة فى حياة الأصدقاء، من أبرزها: كيف تحول "رمزى" من شاعر إلى إرهابى بسبب نشأته على يد المتشددين دينيا، وفرحة الإرهابيين والمتشددين دينيا فى اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.

وأبرزت الحلقة أيضا تفسير الإرهابيين للدين الإسلامى وفقا لأهوائهم الشخصية، مثل منطق الضرورات تبيح المحظورات وإباحتهم للإتجار فى المخدرات واستباحتهم لدماء معارضيهم، وانتهت الحلقة الثانية باغتيال أحمد رزق الذى يجسد شخصية المخرج بعدما حذره طارق لطفى من الحديث عن الإسلام السياسى واستباحة دمائه لتنتهى الحلقة بمشهد هروبه دون محاولته لإسعاف صديقه، فهل تورط "الشيخ رمزى" فى قتل صديقه "المخرج"؟