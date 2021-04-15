شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقتل ياسمين عبد العزيز زوجها خالد الصاوى فى "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بطلب غزل "ياسمين عبد العزيز" من زوجها عابد "خالد الصاوى" الطلاق ليغضب غضبا شديدا، ويذكرها ويحكى لها ماضيها قائلًا "واحدة بتشتغل ممرضة، تمرض ثريا هانم القماح والدة عابد تيمور، ومن حظه الأسود يحبها ويتجوزها، تيجى فى ليلة غبرة تقوليلى عايزة أتطلق تتطلقى من مين"، ثم يسحبها على الأرض، ويصفعها على وجهها.

وتجلس غزل على الأرض وهى منهارة من البكاء، وبعدها تهدأ وتقف أمام المرآة وتنظر لنفسها ووجهها به كدمات ودماء وتتذكر كلام عابد حين قال لها: "هعذبك لحد ما تموتى"، فتأخذ المقص وتدخل لغرفته وهو نائم وتوجه المقص نحوه فيفتح عينه، فهل تقتل غزل زوجها؟ هذا ما ستكشفه الأحداث فى الحلقة الثالثة اليوم الخميس.

ويعرض المسلسل يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحاً و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.