شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يطل فى الشهر الكريم بـ 3 أعمال رمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية شهر رمضان أطل النجم الإماراتي حسين الجسمي على جمهوره عبر 3 أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة في كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

حسين الجسمى و جماله في حب مصر

الأغنية الأولى بعنوان "رمضان في مصر حاجة تانية" لصالح أحد شركات وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع على فتح الله، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه متغزلين في كلمات الأغنية على تويتر، ومن التعليقات:" حسين الجسمى و جماله في حب مصر، سر السعادة بيعرف طريقك، على حلاوة و جمال صوتك".





والأغنية الثانية بعنوان "سر السعادة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات توزيع ومكساچ وماستر للموزع الموسيقي "توما"، وقد طرح الفيديو كليب من إخراج عمر هلال.

والأغنية الثالثة تحمل اسم"هل هلالك.. أبوظبي دارك" ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلي.

وفى سياق آخر اقتربت أغنية "ملفت الأنظار" للنجم حسين الجسمي من الوصول إلى 5 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع يوتيوب، وجميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المنصات الموسيقية، والأغنية من أشعار الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيان، وألحان الجسمي نفسه، ومن توزيع زيد عادل ومكساج وماستر جاسم محمد.