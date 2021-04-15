شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يصل القاهرة لبدء تصوير فيلم "فى عز الضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أمس الأربعاء النجم مينا مسعود إلي القاهرة، وذلك ليبدأ تصوير فيلمه الجديد "فى عز الضهر"، وهو العمل الذي جاء بعد مفاوضات بدأت فى سبتمبر من العام الماضى، واستمرت أكثر من 3 أشهر، فبعد طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض تلقى العديد من العروض المصرية والعربية.

وسيقوم مينا مسعود ببطولة فيلم "فى عز الضهر" مع مجموعة من الفنانين المصريين وهم هنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمى، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

وكان مينا مسعود سافر إلي نيوزيلندا منذ فترة ليصور فيلمه العالمي The Royal Treatment، والذي تشاركه البطولة فيه الممثلة لورا مارانو، على أن يقوم ريك جاكوبسون بإخراج فيلم مينا مسعود الجديد، وتدور قصة فيلمه الجديد The Royal Treatment حول إيزابيلا والأمير توماس، حيث تدير إيزابيلا صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بدلاً من الحب.

كما يستعد مينا مسعود للجزء الثانى من سلسلة Aladdin، الذى سيقوم بإخراجه جي ريتشى، وقد حقق فيلم مينا مسعود Aladdin رواجا كبيرا، وهو قصة الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ومن إنتاج شركة ديزنى، ونجح في تحقيق إيرادات وصلت لمليار و50 مليون دولار خلال فترة عرضه، وانقسمت الإيرادات بين 355 مليونا و559 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و695 مليونا و134 ألف دولار أمريكى حول العالم.